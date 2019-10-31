Önce Başakşehir sonra Trabzon

Süper Lig'de 18 puanla liderliğini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor'u 3-0 ile geçip tur atlayan Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, iki haftalık zor bir periyoda girdiklerini söyledi. İnegölspor maçını kazanmak istediklerini bunun gerçekleştiğini belirten Bulut, "Takım iyi konsantre oldu, ilk saniyeden itibaren maça ve yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. Genel anlamda baktığımızda iyi bir maç oldu"
dedi. Çalışmalara ara vermeden cumartesi günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçına hazırlanacaklarını anlatan Erol Bulut sözlerine şöyle devam etti:
İYİ KONSANTRE OLACAĞIZ
"Önümüzde iki zorlu Başakşehir ve Trabzon maçları var. İki zor maç ama biz zor maçlara daha iyi konsantre olabilen bir takımız. Bunu da bugüne kadar gösterdik. Bu iki maçta da aynı düzeyde konsantrasyonumuzu sağlayıp ve performansımız yükselterek devam ederiz."
Takımda kart sınırındaki
oyuncularının çokluğuna da değinen
Bulut, ancak skoru değiştirecek
hemen hemen aynı performansı
gösterebilecek futbolcularının da olduğunu
ifade etti. .