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Önce Başakşehir sonra Trabzon

’de 18 puanla liderliğini sürdüren, ’nda da 5. tura yükselen ’un hocası Bulut, “Önümüzde final gibi iki maçımız var” dedi

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Önce Başakşehir sonra Trabzon
Süper Lig'de 18 puanla liderliğini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor'u 3-0 ile geçip tur atlayan Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, iki haftalık zor bir periyoda girdiklerini söyledi. İnegölspor maçını kazanmak istediklerini bunun gerçekleştiğini belirten Bulut, "Takım iyi konsantre oldu, ilk saniyeden itibaren maça ve yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. Genel anlamda baktığımızda iyi bir maç oldu" dedi. Çalışmalara ara vermeden cumartesi günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçına hazırlanacaklarını anlatan Erol Bulut sözlerine şöyle devam etti:

İYİ KONSANTRE OLACAĞIZ
"Önümüzde iki zorlu Başakşehir ve Trabzon maçları var. İki zor maç ama biz zor maçlara daha iyi konsantre olabilen bir takımız. Bunu da bugüne kadar gösterdik. Bu iki maçta da aynı düzeyde konsantrasyonumuzu sağlayıp ve performansımız yükselterek devam ederiz." Takımda kart sınırındaki oyuncularının çokluğuna da değinen Bulut, ancak skoru değiştirecek hemen hemen aynı performansı gösterebilecek futbolcularının da olduğunu ifade etti. .
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Önce Başakşehir sonra Trabzon
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