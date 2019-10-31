Önce Başakşehir sonra Trabzon

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 18 puanla liderliğini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor'u 3-0 ile geçip tur atlayan Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, iki haftalık zor bir periyoda girdiklerini söyledi. İnegölspor maçını kazanmak istediklerini bunun gerçekleştiğini belirten Bulut,dedi. Çalışmalara ara vermeden cumartesi günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçına hazırlanacaklarını anlatan Erol Bulut sözlerine şöyle devam etti:Takımda kart sınırındakioyuncularının çokluğuna da değinenBulut, ancak skoru değiştirecekhemen hemen aynı performansıgösterebilecek futbolcularının da olduğunuifade etti. .