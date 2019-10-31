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Özel çocuklar için koştu

Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde 3. kez düzenlenen Uluslararası ANCA 3. ’ne 15 ülkeden, 200’ü yabancı 700 kişi katıldı. Başkanı Hasan Çavuşoğlu sporcuları bizzat ödüllendirdi

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Özel çocuklar otizm için koştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen festivalin spor oyunları bölümüne yaklaşık 100 kişi katıldı. 15 ülkeden, 200'ü yabancı yaklaşık 700 kişinin katıldığı festival, Atatürk Anıtı önünde yapılan Asia Beach Otizm Spor Oyunları ile tamamlandı.

BİSİKLET YARIŞLARI VARDI
Maraton yarışlarında 16 yaş altı grubu dalında Berkant Topal, 16 yaş üstü grubunda ise Sezer Selvi birinci oldu. Bisiklet yarışlarında ise 16 yaş altı grubu dalında Enes Yaman, 16 yaş üst grubunda ise Talha Ekinci birinciliği kazandı.

MADALYALARI VERİLDİ
Yarışmanın ardından, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak tarafından verildi.
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Özel çocuklar otizm için koştu
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