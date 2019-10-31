Özel çocuklar otizm için koştu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali sona erdi.15 ülkeden, 200'ü yabancı yaklaşık 700 kişinin katıldığı festival, Atatürk Anıtı önünde yapılan Asia Beach Otizm Spor Oyunları ile tamamlandı.Maraton yarışlarında 16 yaş altı grubu dalında16 yaş üstü grubunda isebirinci oldu. Bisiklet yarışlarında ise 16 yaş altı grubu dalında16 yaş üst grubunda isebirinciliği kazandı.Yarışmanın ardından, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Aytemiz Alanyaspor Kulübü BaşkanıAlanya Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak tarafından verildi.