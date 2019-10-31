Turizm güzelleri

BUGÜN NELER OLDU

RUSYA'DA faaliyet gösteren turizm acentelerinin her yıl farklı ülkelerde yaptıkları toplantılar sonrası, acente çalışanları arasında yaptıkları Turizm Güzellik Yarışması, bu yıl Antalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Calista Luxury Resort Otel'deki toplantının ardından gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 50 aday arasından internet üzerinden yapılan oylama sonucu belirlenen 15 finalist, yarıştı. Final gecesinde 15 güzel, abiye ve bikinilerle jüri karşısına çıktı. Yarışma jürisi Rus Aleksandra Zarova'yı 2019 Turizm Güzeli seçti. Yarışmada Rus güzeller Vera Krishtop ikinci ve Polina Kalacheca üçüncü oldu. Para ve tatille ödüllendirilen güzellerin taçlarını Calista Luxury Resort Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ taktı. Gecede ayrıca Calista Luxury Resort Otel'le ilgili en çok satış yapan acenteler de ödüllendirildi.