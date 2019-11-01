Geleceğin yıldızları

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenenkupa töreniyle sona erdi. Konyaaltı Toros Mahallesi Spor Tesisleri'nde Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Bülent Demirspor ve DSİ Spor işbirliğiyle düzenlenen turnuvada 13 takım mücadele etti.Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı turnuvada 2010 yaş grubu final müsabakası Akrepspor ile Haşim İşcanspor arasında oynandı. Kazanan ise Akrepspor oldu. Turnuvanın 2011 yaş grubu müsabakası ise Bülent Demirspor ile Laraspor arasında oynandı. Bu karşılaşmayı ise Bülent Demirspor kazandı.Kapanış töreninde konuşan Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mehmet Batı, Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü nedeniyle bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Batı,ifadelerini kullandı.