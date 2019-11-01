Halil yatağa mahkum

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Tıbben tedavisi bulunmayan SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına 8 yıl önce üniversite 2. sınıf öğrencisiyken yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik, yatağa mahkum yaşam savaşı veriyor. Yaklaşık 5 yıldır göz kapaklarını kırpamayan ve gözleri kan çanağına dönen Halil, annesinin her 'oğlum' diyerek gösterdiği ilgi sonrası gözyaşı döküyor.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuarında 2012 yılında eğitim görürken rahatsızlanan ve 2014 yılında hastalık teşhisinin konulmasıyla iki gözünü birden kaybeden Özçelik, ardından konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını tamamen kaybetti. Özçelik ailesi, hastalığın tıbben kesin tedavisi bulunmadığını öğrenince adeta yıkıldı. Hastalığından dolayı yaklaşık 5 yıldır göz kapaklarını kırpamayan yüzde 100 engelli genç adam ise yatağa mahkum bir şekilde ölümcül olarak bilinen hastalıkla pençeleşiyor.wAwNNwE Gülsüm Özçelik, oğlunun 2014 yılında 6 ay süreliğine iyileştiğini söyledi. Anne Özçelik, "2 yıldır ilaç kullanamıyoruz. SSPE hastalığının tedavisi yok. Hayali dans eğitmeni olmaktı. Güzel hayalleri vardı. Onun bana sessizce 'anne' demesi bile yetiyor. Umudumu kaybetmedim. Rabbimden umut kesilmez. Tekrar iyi olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman ölümü aklıma gelmedi. Bu belki de annelik içgüdüsü" dedi. Özçelik, oğlunu tamamen doğal yiyeceklerle beslediğini, medikal malzeme ve gıda destek beklediğini ifade etti.