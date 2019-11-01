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Havacılardan Ankara çıkarması

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Havacılardan Ankara çıkarması
BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sivil Havacılık Topluluğu, havacılık alanındaki gelişmeleri incelemek, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek için Ankara'ya teknik gezi gerçekleştirdi. Topluluk danışmanı Öğr. Gör. Ramis Onur Örük öncülüğündeki gezide Sivil Havacılık Bölümü öğrencileri, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kulesi, hava sahası, terminal binası gibi alanlarda incelemeler yaptı. TBMM'ne giderek Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile görüşen topluluk, 'Barış Pınarı Harekâtında' görevli olan Mehmetçik için Milli Savunma Bakanlığının başlattığı 'Mehmetçiğe Selam Gönder' çalışmasına Gazi Meclisten asker selamı göndererek katıldı. Heyet, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici'yi de ziylaret etti.
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Havacılardan Ankara çıkarması
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