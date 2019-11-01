İhracatımız arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya'da ihracatın 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 16.2 artığını açıkladı.Türkiye'de ihracatın yüzde 0.3, ithalatın yüzde 1 arttığına dikkat çeken Öncel, "2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yaşanan artışla Antalya'nın ihracatı 108.9 milyon dolar, ithalatı yüzde 0.7 azalarak 63.5 milyon dolar oldu. Isparta'da ise ihracat 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3.1 azalarak 16.5 milyon dolar, ithalat yüzde 40.5 azalarak 2.9 milyon dolar, Burdur'da ise ihracat 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 19.2 milyon dolar, ithalat yüzde 47.9 artarak 2.2 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.