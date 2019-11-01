Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Jandarmadan çocuklara jest

Jandarmadan çocuklara jest

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Jandarmadan çocuklara jest
ANTALYA Valiliği'nin uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele için başlattığı proje kapsamında İl Jandarma Komutanlığı da 'Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi' başlattı. Proje kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ve Finike Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Finike'de öğrenim gören 18 öğrenci ile 2 öğretmenleri ile birlikte sinemaya götürüldü. Vizyona giren animasyon filmini izleyen çocuklara şehir turu da yaptırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur öğrencileri ağırlayıp hediyeler verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan çocuklara jest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN