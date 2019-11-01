Jandarmadan çocuklara jest

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valiliği'nin uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele için başlattığı proje kapsamında İl Jandarma Komutanlığı da 'Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi' başlattı. Proje kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ve Finike Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Finike'de öğrenim gören 18 öğrenci ile 2 öğretmenleri ile birlikte sinemaya götürüldü. Vizyona giren animasyon filmini izleyen çocuklara şehir turu da yaptırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur öğrencileri ağırlayıp hediyeler verdi.