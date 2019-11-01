Kepez’in taliplisi arttı

BUGÜN NELER OLDU

SUR Yapı tarafından hayata geçirilen Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yabancıların ilgisi artıyor. Dünyaya örnek dönüşüm projesi olarak gösterilen projeye son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında teknik gezi gerçekleştirildi. Organizasyonda, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC'den üst düzey ülke temsilcilerinin aralarında yer aldığı 200 kişilik heyet ağırlandı. Katılımcılara Sur Yapı satış ofisinde sunum yapıldı. Burada projeye dair detaylı bilgiler aktarıldı ve soruları cevaplandı.Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, projenin, kentsel dönüşüm modeli ve akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Elmas, "Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadar 29 farklı ülke vatandaşı 27 farklı ülkede yaşayan Türkler projemizden alım yaptı. İlk etaptaki 93 blokluk 6 bin 417 daire aralık ayından itibaren teslim edilmeye başlanacak" diye konuştu.