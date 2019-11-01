Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Korkmaz: Şehir de reaksiyon göstermeli

Korkmaz: Şehir de reaksiyon göstermeli

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Korkmaz: Şehir de reaksiyon göstermeli
Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın özellikle defans oyuncularını sık sık uyarması dikkat çekti. Öte yandan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasına TFF tarafından Cüneyt Çakır atandı. Antalya Stadı'ndaki maaç 20.00'de başlayacak.

TÜM HATALARI YAPTIK!
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Korkmaz, "Bulunduğumuz yerden memnun değilim. Kesinlikle daha iyi yerde olmamız gerekirdi. Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Üzerini vurgulayarak söylüyorum; bireysel hatalara bir şey yapamayız. Buna o hatayı yapan oyuncu da dahil. Bir sezonda yapılacak bütün hataları yaptık. Önemli olan bu süreçte takımın, şehrin reaksiyonuydu. Takım olarak bu hafta reaksiyonu gördüm. Hafta sonu da göreceğime inanıyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkmaz: Şehir de reaksiyon göstermeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN