Korkmaz: Şehir de reaksiyon göstermeli

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın özellikle defans oyuncularını sık sık uyarması dikkat çekti. Öte yandan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasına TFF tarafından Cüneyt Çakır atandı.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Korkmaz, "Bulunduğumuz yerden memnun değilim. Kesinlikle daha iyi yerde olmamız gerekirdi. Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Üzerini vurgulayarak söylüyorum; bireysel hatalara bir şey yapamayız. Buna o hatayı yapan oyuncu da dahil. Bir sezonda yapılacak bütün hataları yaptık.diye konuştu.