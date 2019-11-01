Lider başak tırpanlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'u 3-0 yenerek bir üst tura atlayan Aytemiz Alanyaspor, gözünü Süper Lig'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçına dikti. Topladığı 18 puanla liderliğini sürdüren turuncu-yeşilliler, zirveyi yakından ilgilendiren maçta yarın saat 17.30'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
ŞİMŞEKTE TEK HEDEF 3 PUAN
Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları süren Lokman Gör, Juanfran ve hafif sakatlığı bulunan Musa antrenmana katılmadı.
İnegölspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla ara vermeden devam eden Şimşekler, taraftarlarının da desteği ile Medipol Başakşehir'i Alanya'da devirip 3 puana ulaşarak liderliğini sürdürmek istiyor.
ÇAVUŞOĞLU TAKİPTE
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımının antrenmanları hiç kaçırmıyor. Çalışmaları genelde yöneticilerle birlikte takip eden Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli futbolcuların sorunlarını bizzat kendisi dinleyerek çözüme kavuşturması ile de dikkat çekiyor.