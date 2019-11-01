Lider başak tırpanlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'u 3-0 yenerek bir üst tura atlayan Aytemiz Alanyaspor, gözünü Süper Lig'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçına dikti.Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıkları sürenİnegölspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla ara vermeden devam eden Şimşekler, taraftarlarının da desteği ile Medipol Başakşehir'i Alanya'da devirip 3 puana ulaşarak liderliğini sürdürmek istiyor.Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımının antrenmanları hiç kaçırmıyor. Çalışmaları genelde yöneticilerle birlikte takip eden