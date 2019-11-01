Müge Anlı’ya plaket

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknik Bilimler MYO Radyo- TV ve Fotoğrafçılık- Kameramanlık Bölümü öğrencileri, ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı-Sert' programının sunucusu Müge Anlı'yı programında ziyaret etti. Eğitime desteği başta olmak üzere, engelliler, kadın hakları, hayvan hakları ve toplumsal bir çok konuda başarılı çalışmalara imza atan ve duyarlılık gösteren Anlı'ya ISUBÜ 'Türkiye'nin iyilik Meleği' plaketi verdi. Müge Anlı ise geleceğin televizyoncu ve gazeteci adaylarından böyle bir plaket almasının çok önemli olduğunu söyledi.