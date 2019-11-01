Sinyalizasyon kazaya yol açtı

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ANTALYA'DA arızalı trafik ışığının sebebiyet verdiği kazada bir kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay dün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Antalya- Manavgat D-400 karayolu Taşağıl kavşağında, Taşağıl yönüne dönmek isteyen ve içinde turistleri taşıyan 34 BMT 383 plakalı araç ile Antalya istikametine doğru gitmekte olan bir otele ait 07 LIT 92 plakalı araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk etti.