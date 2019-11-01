UKOME’den yaya geçidi ayarı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA sürücülerin ve vatandaşların yıllardır tepkisini çeken 10 metre ara ile yapılan yaya geçitleri kaldırılıyor. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kısa aralıklarla yapılan yaya geçitlerini yasaların belirlediği şekle getirilmesi için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre 200'ün üzerinde yaya geçidi iptal edilecek. Yeni düzenleme ile sürücüler dur kalktan kurtulacak şehir içi trafiği nefes alacak. Sürücüler UKOME ve polisin çalışmasına destek verdi.Kent merkezinin büyük bölümünde 10 metre aralıklarla yaya geçidi olduğunu belirten vatandaşlar, "Her şey yaya öncelikli olmalı. Ancak dünyanın hiç bir yerinde 10 metre ara aile yaya geçidi olmaz. Bu tür bilinçsizce yapılan yaya geçitleri zamandan ve yakıttan çalıyor" dedi.Sadece sürücülerin değil vatandaşlarında tepkisini çeken geçitlere örnek olarak Tarık Akıltopu Caddesi'ndeki 10 metre ara ile yapılan yaya geçitleri gösterildi. Polis, yeni uygulama sayesinde,. "Trafik kilitlenmeyecek, yayalar ve sürücüler nefes alacak" diye konuştu.