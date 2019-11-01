Urcu Sports City törenle açıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA eski milli basketçi ve Urcu Spor Kulübünün kurucusu Arda Urcu tarafından yaptırılan 'Urcu Sports City'nin açılışı gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde hizmete giren ve içerisinde halı saha, spor salonu, yönetim ofisleri, fitness center ile spor okullarının bulunduğu tesis ziyaretçilerden tam not aldı.Bölgedeki ilk özel spor tesisini açmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Urcu, "Çocukların keyifle spor yapabileceği mükemmel bir tesis açtık. Bu mutlu günde bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederim. Spor yapan herkesin daha sağlıklı olacağını hepiliz biliyoruz" dedi. Açılışta Urcu'yu spor ve iş dünyasından arkadaşları yalnız bırakmadı.