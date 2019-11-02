Acının tesellisi yok

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Burdur'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili sanık sürücünün yerel mahkemece 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı karara ailenin itirazının ardından davanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine devam edildi. 11. Ceza Dairesindeki duruşmada sanık Emre Esmer ile tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.İrem Su'nun ailesi, bilirkişi raporundaki hız ve kaza yeri ölçümünün yanlış yapıldığını savundu. Mahkeme heyeti, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından genç kızın kesin ölüm nedeninin tespiti için rapor isteyerek, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.Adliye önünde toplanan grup, 'İrem Su için adalet istiyoruz' yazılı pankart açtı. İrem Su'nun ailesi ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Baba Halil Akkaya, "Cezalar arttırılsın ki caydırıcı olsun. Mücadelem başka İrem Su'ların ölmemesi içindir" dedi. İrem Su'nun teyzesi Selda Avcı da sanığın alkol alarak aşırı hız yapması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Avcı, "Hak edilen ceza verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İrem Su'nun canının tesellisi yok " ifadelerini kullandı.Burdur'da 13 Mart'ta Süleyman Kılınç idaresindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobilin üniversite kavşağında çarpışmıştı. Kaza otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kaldırıldığı Isparta'daki özel hastanede hayatını kaybetmişti.