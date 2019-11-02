Akdeniz’den çıkış yok!

AKREP'E

ALANYASPOR

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de bugün Antalya takımları, İstanbul takımlarını konuk ediyor. 9 hafta sonunda liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan AytemizLigde 9 hafta geride kalırken topladığı puanlar ve oynadığı güzel futbolun karşılığını alarak yoluna devam eden Alanyaspor kazanıp koltuğu bırakmak istemiyor. Turuncu-yeşilli takımda sakatlıkları sürenbugünkü maçta forma giyemeyecek.Antalyaspor ise son iki haftada aldığı yenilgileri, Beşiktaş galibiyeti ile unutturmak istiyor.Beşiktaş'ta ise cezalı Caner Erkin ile sakatlıkları süren Douglas, N'Koudou ve Dorukhan oynayamayacak. Sakatlığı düzelenANTALYASPOR'DA yönetim ve taraftar, iki haftalık kötü sonuçların ardından futbolculara moral verdi. Başkan Ali Şafak Öztürk, Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün organize ettiği yemekte futbolcularla birebir ilgilenerek onlara moral verdi. Akşam antrenmanını ise taraftarlar ziyaret etti. 07 Gençlik ve Grup 1966, antrenman öncesi futbolculara baklava ikram ederek, bugünkü maçta destek sözü verip galibiyet beklediklerini söylediler.A.ALANYASPOR, resmi siteden alehine yapılan hakem hataları ile ilgili zehir zemberek bildiri yayınladı. Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Süper Lig'in son 3 haftasında aleyhimize yapılan bariz hakem hataları bizleri hem üzmüş, hem de fazlasıyla mağdur etmiştir. Lider olduğumuz bu dönemde, özellikle Beşiktaş, Ç. Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aleyhimize verilen hakem kararları şüpheye mahal vermeyecek şekilde hatalı idi. Hatalı kararlar bizleri endişelendirmektedir. Hakem hatalarının en aza inmesi ve maçların adil bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuzdur."