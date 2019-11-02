Akdeniz’den çıkış yok!

Süper Lig'de bugün Antalya takımları, İstanbul takımlarını konuk ediyor. 9 hafta sonunda liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, zirve takipçilerinden Medipol Başakşehir'i, ligde zor günler yaşayan Antalyaspor ise, derbi galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş'ı konuk ediyor.
ŞİMŞEKLER MAÇA HAZIR
Ligde 9 hafta geride kalırken topladığı puanlar ve oynadığı güzel futbolun karşılığını alarak yoluna devam eden Alanyaspor kazanıp koltuğu bırakmak istemiyor. Turuncu-yeşilli takımda sakatlıkları süren Juanfran, Musa Çağıran ve Lokman Gör
bugünkü maçta forma giyemeyecek. Konuk takımda ise sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
İKİ TARAFTA DA EKSİKLER VAR
Antalyaspor ise son iki haftada aldığı yenilgileri, Beşiktaş galibiyeti ile unutturmak istiyor. Kırmızı beyazlı ekipte sakatlığı süren Harun Kavaklıdere'nin dışında sarı kart cezalısı Hakan Özmert forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta ise cezalı Caner Erkin ile sakatlıkları süren Douglas, N'Koudou ve Dorukhan oynayamayacak. Sakatlığı düzelen Burak Yılmaz ise kadroya dahil edildi.
AKREP'E TARAFTAR MORALİ
ANTALYASPOR'DA yönetim ve taraftar, iki haftalık kötü sonuçların ardından futbolculara moral verdi. Başkan Ali Şafak Öztürk, Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün organize ettiği yemekte futbolcularla birebir ilgilenerek onlara moral verdi. Akşam antrenmanını ise taraftarlar ziyaret etti. 07 Gençlik ve Grup 1966, antrenman öncesi futbolculara baklava ikram ederek, bugünkü maçta destek sözü verip galibiyet beklediklerini söylediler.
ALANYASPOR HAKEMLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ
A.ALANYASPOR, resmi siteden alehine yapılan hakem hataları ile ilgili zehir zemberek bildiri yayınladı. Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Süper Lig'in son 3 haftasında aleyhimize yapılan bariz hakem hataları bizleri hem üzmüş, hem de fazlasıyla mağdur etmiştir. Lider olduğumuz bu dönemde, özellikle Beşiktaş, Ç. Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aleyhimize verilen hakem kararları şüpheye mahal vermeyecek şekilde hatalı idi. Hatalı kararlar bizleri endişelendirmektedir. Hakem hatalarının en aza inmesi ve maçların adil bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuzdur."