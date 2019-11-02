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polisi 21 rütbe taktı

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Antalya polisi 21 rütbe taktı
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, 21 personelin bir üst rütbeye terfi etmesinden dolayı tören düzenledi. 2.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 2, 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 6, 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 7, Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 6 olmak üzere toplam 21 personele, rütbeler İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından törenle takıldı.

MEŞAKKATLİ BİR MESLEK
Yaptıkları çalışmaların geri dönüşlerinin olumlu olarak yansıdığını ifade eden Ulucan, tüm personeli ayrı ayrı tebrik ederek, her zaman onlara destek verdiğini kaydetti. Ulucan, "Polislik mesleği zor ve meşakkatli bir meslektir. Bu görevi yerine getirirken ailemizden, özel hayatımızdan birçok fedakârlık yapmaktayız. Bizlere başarılı çalışma ortamı sağlayan ailelerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Antalya polisi 21 rütbe taktı
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