Damlalar pamukla buluştu

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ANTALYA'DA Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Aksu'da Damlalar Pamukta Birleşiyor Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi" düzenledi. Solak Mahallesinde uygulanan proje kapsamında pamukların hasatı yapıldı.Bölgede çiftçi Veli Mekik'in 2 dönüm arazisi üzerinde uygulanan proje kapsamında pamuklara toprak altı damlama sulama yapıldı. Pamukta Toprak Altı Damla Sulamanın avantajları arasında yabancı ot çıkmaması; kuru kalan toprak yüzeyi, yüksek havalanma kapasitesi ve tarla içinde kolay hareket etme imkanı sağlaması, daha verimli gübrelemeyi beraberinde getirmesi, ve yalıtılan sulama ekipmanlarının çevresel faktörlerden zarar görmesi engellendi. İlk hasada, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen de katıldı.