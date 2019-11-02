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Feslikan’a gönüllü gençlerden destek

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Feslikan’a gönüllü gençlerden destek
ANTALYA'DA gönüllü gençlerden oluşan topluluk Feslikan Yaylasında gübreleme çalışması yaptı, doğa ile vakit geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında düzenlenen Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi organizasyonuyla gönüllü gençlerle birlikte Antalya ili Konyaaltı ilçesi sınırlarında bulunan Feslikan Yaylasında sonbahar gübreleme çalışmaları yapıldı. Özgecan Aslan Kültür Merkezi'ndeki gençler 750 dekara gübre serpti.
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Feslikan’a gönüllü gençlerden destek
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