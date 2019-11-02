Hem eğitim hem gezi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Eğitim ve Gençlik Festivali'ne başladı. Kemer'in Göynük turizm bölgesinde gerçekleşen festivale Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Afganistan ve Pakistan gibi 10'u aşkın ülkeden toplam bin 100 öğrenci katıldı.28 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek festival kapsamında BDT ülkeleriyle Afganistan ve Pakistan'dan gelen öğrenciler, Rusça, İngilizce dil, matematik, fen bilimleri, satranç gibi yarışmaların yanı sıra, futbol, hentbol gibi sportif yarışmalar gerçekleştirildi. Rusya ve BDT ülkelerinde okulların ara tatil olduğu döneme denk gelen festivale katılan öğrenciler için Perge, Phaselis gibi antik kentlerin yanı sıra, Arkeoloji Müzesi ve Akvaryum gibi kültürel alanlara da geziler düzenlendi.