Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Belek'te bu sene 5'incisi gerçekleştirilecek olan Ironman 70.3 Turkey heyecanı start alcak.Belek, ölü sezon olarak adlandırılan Kasım ayında sporcuların aileleri ve yakınları ile birlikte 5 bin kişiyi ağırlarken güç ve iradenin ön planda olduğu yarışma, heyecan dolu anlara tanıklık edecek.ÇOCUKLAR BUGÜN YARIŞACAKLARYüzme, koşu ve bisiklet branşlarında birbirleriyle yarışacak olan sporcular, hem yarışacak hem de sınırlarını zorlayacak. Yarışma, Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başlayıp daha sonra bisiklet ve koşu parkurunda devam edecek.Ironman 70.3 Turkey'de 4-12 yaş grubundaki çocuklar da yarışacak.