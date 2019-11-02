Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor

Antalya'da Belek'te bu sene 5'incisi gerçekleştirilecek olan Ironman 70.3 Turkey heyecanı start alcak. Bugün ve yarın yapılacak olan yarışmaya 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak.
Belek, ölü sezon olarak adlandırılan Kasım ayında sporcuların aileleri ve yakınları ile birlikte 5 bin kişiyi ağırlarken güç ve iradenin ön planda olduğu yarışma, heyecan dolu anlara tanıklık edecek.
ÇOCUKLAR BUGÜN YARIŞACAKLAR
Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarında birbirleriyle yarışacak olan sporcular, hem yarışacak hem de sınırlarını zorlayacak. Yarışma, Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başlayıp daha sonra bisiklet ve koşu parkurunda devam edecek. Yarışma, The Land of Legends içinde sonlandıracak.
Ironman 70.3 Turkey'de 4-12 yaş grubundaki çocuklar da yarışacak. Yerli ve yabancı 500'ü aşkın minik sporcu bugün mücadele edecek.