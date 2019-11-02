Kepez’e devasa spor sahası

Kepez Belediyesi, Ünsal Mahallesi'nden sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne de semt spor sahası kazandırdı. Kepez Belediyesi'nin 4 bin 325 metre kare alan üzerine inşa ettiği Mehmet Akif Ersoy Semt Spor Sahası törenle hizmete açıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 27. semt spor sahasını hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mehmet Akif Ersoy Semt Spor Sahası'nda çocuk ve gençler için çok önemli sportif çalışmalar yapılacağını belirten Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güçlerini birleştirdiğine değinerek, birlikte önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti.
NE ARARSAN VAR
Mehmet Akif Ersoy semt spor sahası toplamda 4 bin 325 metre kare alan üzerine inşa edildi.
Semt spor sahasında futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar ve çatılı kamelyalar yer alıyor. Çimlendirmenin yanı sıra, Kepez'in çocukları meyve ağaçları arasında büyüsün diye; semt spor sahası etrafına incir, dut ve portakal ağaçları da dikildi.