Kepez’e devasa spor sahası

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Kepez Belediyesi, Ünsal Mahallesi'nden sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne de semt spor sahası kazandırdı. Kepez Belediyesi'nin 4 bin 325 metre kare alan üzerine inşa ettiğiKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 27. semt spor sahasını hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mehmet Akif Ersoy Semt Spor Sahası'nda çocuk ve gençler için çok önemli sportif çalışmalar yapılacağını belirten Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin,Mehmet Akif Ersoy semt spor sahası toplamdaSemt spor sahasında futbol ve basketbol sahaları, açık hava fitness aletleri, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, masalar, banklar ve çatılı kamelyalar yer alıyor. Çimlendirmenin yanı sıra, Kepez'in çocukları meyve ağaçları arasında büyüsün diye;