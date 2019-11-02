Okulda mahsur kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, 10 yaşındaki Volkan Çoban, arkadaşlarıyla oynamak için girdiği okul bahçesinde, görevlinin kapıyı kilitleyip gitmesi nedeniyle mahsur kaldı.Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Yüksekalan Mahallesi'ndeki 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nde meydana geldi. Kamile Çömlekçi ilköğretim okulunda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi Volkan Çoban, mahalle arkadaşlarıyla birlikte oynamak için 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nin bahçesine girdi. Ancak çocuklar oynarken görevli ana giriş kapısını kilitleyip, gitti. Evlerine gitmek isteyen çocuklar kilitli kapıyla karşılaştı. Bunun üzerine kilitli kapıya tırmanarak, dışarı çıktı. Volkan Çoban ise kapıya tırmanamayınca okul bahçesinde mahsur kaldı.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine Volkan Çoban'ın annesi Şerif Güven, durumu polise bildirdi. Polis, kapıdaki telefon numarasından okul görevlilerine ulaştı. Yaklaşık 1 saat okul bahçesinde mahsur kalan çocuk okul görevlisinin gelip kapıyı açması ile dışarı çıkabildi.