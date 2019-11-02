Şampiyon Müşerref’e muhteşem karşılama

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Şili'de düzenlenen karate şampiyonasında dünya şampiyonu olan Kemer Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Müşerref Özdemir'e, memleketi11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümitler kumite 47 kiloda altın madalya kazananKemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun da yer aldığı karşılama törenine Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturdu. Karşılamaya sadece babası Tahsin Özdemir'in gelmesini bekleyen şampiyon sporcunun kapıda görülmesiyle birlikte; 'sloganları ve alkış sesleri yükselirken, babası Özdemir ve antrenörü Emin Akar'ın kollarına girdiği başarılı sporcunun boynuna çiçeklerden yapılmış kolye takıldı.Bindiği üstü açık cipten ilçe sakinlerini selamlayan milli sporcuya vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Belediye Başkanı Topaloğlu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türk bayrağını Şili'de göndere çektiren Müşerref Özdemir'le gurur duyduklarını dile getirdi. Özdemir'in antrenörü Akar,İnşallah bu hedefimize ulaşırız" diye konuştu. Kızına yardımcı olmak için başladığı karate sporunda kendisi de milli sporcu olan baba Tahsin Özdemir ise,dedi.