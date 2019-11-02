Şampiyon Müşerref’e muhteşem karşılama

Şili'de düzenlenen karate şampiyonasında dünya şampiyonu olan Kemer Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Müşerref Özdemir'e, memleketi Antalya'nın Kemer ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.
11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümitler kumite 47 kiloda altın madalya kazanan Müşerref Özdemir, ilçede coşkuyla karşılandı.
ÖVGÜLER YAĞDI
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun da yer aldığı karşılama törenine Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar araçlarıyla uzun bir konvoy oluşturdu. Karşılamaya sadece babası Tahsin Özdemir'in gelmesini bekleyen şampiyon sporcunun kapıda görülmesiyle birlikte; 'Şampiyon Müşerref'
sloganları ve alkış sesleri yükselirken, babası Özdemir ve antrenörü Emin Akar'ın kollarına girdiği başarılı sporcunun boynuna çiçeklerden yapılmış kolye takıldı.
BAĞIRLARINA BASTILAR
Bindiği üstü açık cipten ilçe sakinlerini selamlayan milli sporcuya vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Belediye Başkanı Topaloğlu, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türk bayrağını Şili'de göndere çektiren Müşerref Özdemir'le gurur duyduklarını dile getirdi. Özdemir'in antrenörü Akar, "Artık hedefimiz Müşerref'in Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarısını sürdürmesine yardımcı olup olimpiyatlara hazırlamak.
İnşallah bu hedefimize ulaşırız" diye konuştu. Kızına yardımcı olmak için başladığı karate sporunda kendisi de milli sporcu olan baba Tahsin Özdemir ise, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Hep birlikte kızımı karşılamaya geldik"
dedi.