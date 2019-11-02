Şoku erken atlattı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA soyguncuların çaldığı yaklaşık 800 bin lira değerindeki 3 kilo altınına kavuşan kuyumcu, büyük mutluluk yaşadı. Altınlarını yeniden vitrine yerleştiren esnaf Feyzi Bulce, Antalya polisine teşekkür etti. Çevredeki esnafın geçmiş olsun dileklerini kabul eden Bulce, olay anını anlattı.Bulce, "Dükkanımı açtım, rafa saatleri dizmeye başladım. Ondan sonra iki kişi buraya gelir gibi oldu. Arkama baktım bir şey yoktu. İçeri gelip tabancayı doğrultup 'Sesini çıkarma seni öldürürüz' dediler. Bende 'öldürün' dedim. Beni arkaya götürdüler. Başıma tabancayla vurdular yere düştüm. Yere yatırınca göğsüme tekme vurdu, kendimden geçtim. Elimi bağlayacakken saldırganın kafasına vurdum, dengesini kaybetti. Diğeri kaçtı" dedi.3 kiloya yakın altını götürdüklerini ve soyguncuların kısa sürede yakalanacaklarını beklemediğini anlatan Bulce, "Polislerimiz uğraştı, Allah razı olsun gerekeni yaptılar. Bugüne kadar kısa sürede soyguncu yakalamayı duymadım. 800 bin lira değeri vardı. Antalya Emniyetine teşekkür ederim. Eğer altınların gelmese 4 yıl geriye gitmiş olurdum. Giden kendi malım olacaktı. Dostlarımın emanetleri kasadaydı" diye konuştu.