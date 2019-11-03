Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 3. soyguncu gözcü çıktı

3. soyguncu gözcü çıktı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
3. soyguncu gözcü çıktı
ANTALYA'DA kurusıkı tabancayla kuyumcudan 800 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan 2 kişiye gözcülük yapan zanlı da yakalandı. 3 soyguncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HEPSİ YAKALANDI
Soygun önceki gün Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki Feyzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Kuyumcuya gelen silahlı 2 kişi, Fevzi Bulce'yi etkisiz hale getirip, 500 bin liralık 3 kilo altın ve ziynet eşyasını çaldı. Soygunculardan Murat Aydın ve Erkan Balk, yakalanıp gözaltına alındı. ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
İki zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadede, soygunu 3 kişi gerçekleştirdiklerini söyledi. Zanlılar, Halil İbrahim Öter'in (28) de gözcülük yaptığını öne sürdü. Bu ifade üzerine Öter de gözaltına alındı. Soygunda kullanılan tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3. soyguncu gözcü çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN