3. soyguncu gözcü çıktı

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kurusıkı tabancayla kuyumcudan 800 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan 2 kişiye gözcülük yapan zanlı da yakalandı. 3 soyguncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Soygun önceki gün Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki Feyzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Kuyumcuya gelen silahlı 2 kişi, Fevzi Bulce'yi etkisiz hale getirip, 500 bin liralık 3 kilo altın ve ziynet eşyasını çaldı. Soygunculardan Murat Aydın ve Erkan Balk, yakalanıp gözaltına alındı.İki zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadede, soygunu 3 kişi gerçekleştirdiklerini söyledi. Zanlılar, Halil İbrahim Öter'in (28) de gözcülük yaptığını öne sürdü. Bu ifade üzerine Öter de gözaltına alındı. Soygunda kullanılan tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.