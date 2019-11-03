Altın Portakal Bozkır’ın oldu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, kapanış galası ve geleneksel ödül töreniyle sona erdi. Antalya Spor Salonu'ndaki ödül törenine kırmızı halıdan geçerek geldi. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir hafta boyunca kentte sinemanın konuşulduğunu söyledi,

10 ÖDÜL BİRDEN I

Festivalde En İyi Film seçilen Ali Özel'in yönettiği 'Bozkır', 10 ödülle en fazla ödül alan film oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Bozkır' filmdeki rolleri ile Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal paylaştı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise 'Soluk' filminde canlandırdığı karakter ile Aslı İnandık oldu.

İLK KEZ VERİLDİ

Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü ise 'Küçük Şeyler' ve 'Kronoloji' filmlerinden Selda Taşkın'a verildi. Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de 'Bozkır' filmine, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de 'Aşk, Büyü vs.' ile 'Küçük Şeyler' adlı iki filme verildi. İzleyici Ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği 'Bilmemek' adlı filme gitti.