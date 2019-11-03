‘Avatar’ sahnesi gibi

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesindeki Selge Antik Kenti'ni çevreleyen 'konglomera' kayalardan oluşan bölge, ABD yapımı 'Avatar' filmindeki görüntüleri andırıyor. 'Avatar Diyarı' olarak adlandırılan, ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak bilinen bölge, fantastik bir görüntü oluşturuyor.

FİLM SAHNESİ GİBİ

Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda, St. Paul yolu üzerindeki, 'Avatar Diyarı', 'Antalya'nın Kapadokya'sı gibi benzetmeler yapılan 65 milyon yaşındaki 'konglomera' kayalarından oluşan Selge Antik Kenti çevresi, doğa sporları ve yürüyüş gruplarından yoğun ilgi görüyor. Deniz tabanından yükselen kum ve çakıl alanlarının basınçla toprak ve mil ile birleşmesi sonucu 'güllü mermer' olarak bilinen konglomera kayalardan oluşan bölge, film sahnelerini aratmıyor.

ÇÖPLERİ TOPLUYORLAR

Doğaseverler yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle kayalıklara geliyor. Yol boyunca kısa molalarda eşsiz manzara önünde fotoğraf çektiriyor. Yürüyüşçüler, gezi boyunca doğada rastladıkları çöpleri de toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.