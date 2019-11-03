Doktorlardan masal

Antalya'dan Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya daha imza atıldı. Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi ve Atatürk Devlet Hastanesi Semt Polikliniği'nde 'Masalcı Teyze' projesi ile Türkiye'ye örnek oluyor. Çocuk Gelişim Eğitmeni Kutlay Yüksel, Kanser Erken Teşhis Merkezi'nde (KETEM) görevli Dr. Huriye Çakmak Keleş ve merkez çalışanı sağlık görevlilerinden oluşan ekip, haftanın iki günü çocuklara eğlenerek öğrenme sistemi ile eğitim veriyor. Projeye, 5-15 yaş aralığındaki çocuklar katılıyor.

GELECEĞE HAZIRLIYORLAR

Merkezde oluşturulan sınıfta, çocuklara anlatılan masallarla kişilik gelişimleri sağlanıyor. Çocuk Gelişim Eğitmeni Kutlay Yüksel, 'Masalcı Teyze' projesinde eğlenerek öğrenme metodu kullandıklarını söyledi. Yüksel, "Çocukların sosyal iletişim becerileri, kitap okuma alışkanlıkları, sağlıklı yaşam becerilerini kazanmayı hedefledik. Bunda da son derece başarılıyız" dedi. Dr. Huriye Çakmak Keleş ise masalın çocukların hayal dünyası ve kişiliklerinin gelişimine inanılmaz katkı verdiğini belirtti.

ANNELERİ DE DERS ALIYOR

'Masalcı Teyze' projesi ile çocuklar eğlenerek öğrenirken anneleri de aynı merkezin başka bir salonunda sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler eşliğinde günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarla ilgili aydınlatılıp çözüm yolları sunuluyor. Bu durumdan çok mutlu olan anneler ise, "Burada her şey 5 yıldız. Çocuklarımız geleceğe hazırlanırken bizlerde eğitimden geçiyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor.



Yiyecekler çalı şanlardan

SAĞLIKLI Hayat Merkezi'ndeki projeye katılan çocuklara yiyecekler çalışanlar tarafından temin ediliyor. Çalışanından bir kişi her hafta gönüllü olarak çocuklara sağlıklı beslenmeleri ve abur cubur yememe eğitimi kapsamında meyve alıyor ve ders sonunda dağıtılıyor. Bu duruma çocukların anneleri de tanıklık ediyor. Bu hizmetlerin tamamını karşılıksız aldıklarını belirten anneler, "Böyle bir hizmet ve eğitimi birisi anlatsa inanamazdık, hayal bile edemezdik" diye konuştu