Evlat katili babaya müebbet

ANTALYA'NIN Gazipaşa'da ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay, 19 Şubat günü Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde 75 yaşındaki Fevzi Sönmez, birlikte yaşadığı oğlu 40 yaşındaki Orhan Sönmez'i müzik sesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle karnından vurdu. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Fevzi Sönmez ve avukatı hazır bulundu. Sönmez, olaydan sonra verdiği ifadeleri reddetti, "Kaza olmasın diye tüfek benim elime geçti. Birkaç metre geriye düştüm ve o sırada tüfek patladı. Bilerek yapmadım, kaza ile oldu" dedi. Mahkeme heyeti evlat katili baba Fevzi Sönmez'in, nitelikli kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek, 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası'na çarptırdı.