Kabağın tadı kaçtı

BURDUR'DA bal kabağı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Kışla Mahallesi'nde üreticiler hasadı tamamladı. Tarlalara istiflenen tonlarca bal kabağına alıcı bekleyen üreticiler, bu yıl fiyatların düşüklüğünden yakındı.

KİLOSU 60 KURUŞA DÜŞTÜ

Yaklaşık bin dönüm arazide 4- 5 bin ton civarında bal kabağı üretimi yapılırken, bu arazilerin 800 dönümü merkez Kışla Mahallesi'nde bulunuyor. Mahallede yılda yaklaşık 3-4 bin ton civarında bal kabağı üretiliyor. Üretimi yapılan kabaklar İstanbul, Ankara, Antalya ve Sivas gibi Türkiye'nin çeşitli illerine satılıyor. Bal kabağı üreticisi Murat Zorlu, "Bu sene çevre illerde üretim fazla, dolayısıyla bizim ürünümüz para etmiyor. Geçen yıl kilosunu 80 kuruşa sattığımız ürünü, bu yıl 60- 65 kuruşa satabiliyoruz" dedi. Mahalle Muhtarı Rasim Uysal da, "Kabaklarımızda verim iyi, ama fiyat düşük. Şu anda zarar ediyoruz" diye konuştu.