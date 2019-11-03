Kızılay moral verdi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlı Genç Kızılay Topluluğu üyeleri, 45 kişilik bir ekiple Antalya'ya gelerek sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuk hastaları ziyaret edip onlara moral verdi. Çocuklara Kızılay'ın önemini anlatan gençler, çocuklara eğlence de düzenledi.

TEK TEK ZİYARET

Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan gurup Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji, Çocuk Acil, Çocuk Cerrahi Klinik ve polikliniklerinde gün boyu etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuk hastalara Kızılay tanıtıldı. Grup üyeleri, çocuklara masallar okudu, eğitici Kızılay kitapları hediye etti, bileklik ve bandana taktı. Gençler, çocuklar için sosis balonlarla çeşitli hayvan figürleri de yaptı.

GİTAR DİNLETİSİ SUNULDU

Üniversiteli genç Kızılay topluluğu, pamuk prenses, tavşan, batman, palyaço kostümlerini giyip çocukları gün boyu eğlendirdi. Kızılaylılar ayrıca çocuklara gitar çalıp şarkı söyledi,

KIZILAY'I TANITTILAR

Genç Kızılay Topluluğu yönetiminden Gizem Semerci, "Çocuklara hastalıklarını unutturup güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Bunun yanında Kızılay'ı da miniklere tanıttık" dedi.