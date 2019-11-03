Kocaman yürekliler

Isparta'daki Yılmaz Şener İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Hazırlık B anasınıfı öğrencileri, öğretmen ve velileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçik için örülen kaşkol ve bereler sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yılmaz Şener İlkokulu okul öncesi eğitim Hazırlık B anasınıfı Öğretmeni Ayşe Sabah, okulda 15 Ekim'de 'Mehmetçiğe destek' projesinde, kaşkol ve bere örme projesi başlattıklarını söyledi. Projeyi sınıf olarak hem öğrencilerle hem de velilerle kadar ulaştırdıklarını vurguladı.

DUYGUSAL MEKTUPLAR

Öğnretmen Sabah, "2 hafta süren projemiz kapsamında örülen kaşkol ve berelerimizi 1 Kasım itibariyle Mehmetçiklerimize ulaştırılmak üzere gönderdik. Bu projenin gerçekleşmesinde bizlere başta okul müdürümüz Ali Solmaz olmak üzere, öğretmenlerimiz Cafer Erdem, Süleyman Erdal, Gülnur Yılmaz, Bilge Gökçal, Selver Keklikci, ayrıca proje kapsamında 2. sınıf öğretmeni Özge Uysal ve 2-B Şubesi öğrencilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı Mehmetçiklere mektuplar yazarak duygularını da ilettiler" dedi.