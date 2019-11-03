Robotex festivali

ANTALYA'DA gerçekleştirilen dünyanın en büyük Robotik/ Marker organizasyonu Robotex Turkey Festivali renkli anlara sahne oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, teknoloji, inovasyon ve robotlarla ilgili etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler yaptıkları küçük robotları burada sergiledi.

200 TAKIM KATILIYOR

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, teknolojinin çok hızlı geliştiğini, insanların hayatına robotların girdiğini belirtti. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de bilgiye ulaşmanın artık çok kolay olduğunu, bunu ürüne dönüştürmek gerektiğini söyledi. Robotex Turkey'in yönetim kurulu üyesi Zülal İnan ise öğrencilerin inovasyon için bir araya geldiğini, hepsine vizyon katacağını aktardı. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden 200 takım ve 800 yarışmacı ve bugünde 16 farklı kategoride mücadele edecek.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Robotex Turkey Festivalinin açılına Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve festival yarışmacıları katıldı.