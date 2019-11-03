Su jimnastiğiyle form tutuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyesi'nin yaz aylarında mavi bayraklı falez plajlarında gerçekleştirdiği su jimnastiği kursu, havaların soğumasıyla birlikte Süleyman Erol Yüzme Havuzu'na geri döndü. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurs, pazartesi hariç hafta içi her gün gerçekleştiriliyor. Cuma günleri sabah saatlerinde Gazi Mustafa Atatürk Spor Salonu ve Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda yoga, Karaailoğlu Parkı ve Atatürk Parkı'yla 4 noktada wellness-pilates programı da yetişkinler için hayata geçirilirken su jimnastiği kursu da Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda devam ediyor. 6 GÜN KURS VARKursa, aralarında yerleşik yabancılarının da bulunduğu farklı yaş gruplarından çok sayıda kadın katılıyor. Bir saatlik kurs, önce yavaş tempoda ısınma hareketleriyle başlarken dakikalar ilerledikçe tempo da yükseliyor. Kurs, Pazartesi hariç hafta içi her gün gerçekleştiriliyor.