15 kiloluk Minik’e özel diyet programı

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Antalya'da,sokağa bırakıldıktan sonra kendisine sahip çıkan akaryakıt istasyonu çalışanlarının adeta maskotu haline gelen 15 kiloluk obez kediye özel diyet uygulanıyor. 'Minik' ismi verilen obez kedi, uygulanan diyet programıyla 4 kilo zayıflatıldı. İstasyonun işletme müdürü Balkan Balya, akaryakıt istasyonunun açıldığı günden bu yana Minik'in kendileriyle beraber mesai yaptığını söyledi.Kedinin istasyon içerisinde adeta bir dokunulmazlığının olduğunu belirten Balya, kedinin aileden biri olduğunu dile getirdi. İstasyonun her yerinde Minik ile karşılaşılabileceğini anlatan Balya, "Müşterilerimiz geldiğinde Minik'i göremeyince 'Burada bir kedi vardı. Nerede' diye soruyorlar. Minik'in fanatik müşterileri var" dedi.Pompa görevlisi Ercan Salman da, veteriner müşterilerinin Minik ile ilgilendiğini belirtti. Salman, "Diyet programı uygulanıyor. Akşamları meyveli yoğurt yediriyoruz. İnşallah zayıflayacak" diye konuştu.