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300 yıllık sarnıç restore bekliyor

Giriş Tarihi: 4.11.2019
300 yıllık sarnıç restore bekliyor
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi'ndeki Osmanlı döneminden kalma 300 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın restore edilmesi isteniyor. Tarihi göç yolu üzerinde bulunan Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 300 yıllık, hala kullanılan su sarnıcı bulunuyor. Ancak tarihi sarnıcın kubbesinde bulunan Horasan harçları yok olmak üzere. Sarnıcın dış duvarının bir bölümü yıkılmış durumda, ancak içi sapasağlam ayakta ve su dolu. Sarnıç, yöredeki çobanlar tarafından hala kullanılıyor.

YIKILMAYA BAŞLADI
Mahalle Muhtarı Mahir Akkuş, sarnıcın restore edilerek kurtarılmasını istediklerini söyledi. Akkuş, "7-8 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurdum. Uzmanlar gelip inceledi. Restore edileceğini söylediler. Bu tarih yok olmasın" dedi.
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300 yıllık sarnıç restore bekliyor
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