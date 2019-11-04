Arkadaşını vurup hastaneye getirdi

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Antalya Manavgat'ta uyuşturucu yüzünden arkadaşını tabancayla vurup ardından hastaneye götüren şahıs, jandarmada suçunu itiraf etti. Vurulan kişi yoğun bakıma alınırken, tabanca ise jandarma ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.Olay, Dikmen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, Süleyman Yalçın ile arkadaşı Şaban G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanmasıyla meydana geldi. Yalçın, göğsünden ve sırtından tabanca ile yaralanmış ve bilinci kapalı bir vaziyette Manavgat Devlet Hastanesine Şaban G, tarafından getirildi. Süleyman Yalçın'ı hastaneye getiren Şaban G., hastane polislerine Manavgat-İbradı Koyundölü mevkiinde orman içerisinde açılan ateş sonucu arkadaşının yaralandığını söyledi. Şaban G., Süleyman Yalçın'ın kısa süre önce memleketi Kilis'te evli bir kadını kaçırdığını ve olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini iddia etti.Jandarma tarafından sorguya alınan Şaban G., suçunu itiraf etti. Yalçın ile birlikte plakasız motosikletle Manavgat'tan olayın gerçekleştiği yere gittiklerini belirten Şaban G., aralarında uyuşturucu madde yüzünden tartışma çıktığını, tartışma sırasında tabanca ile sırtından vurduğunu, daha sonra vicdan azabı çektiği için hastaneye getirdiğini, tabancayı da Naras Deresi'ne attığını söyledi. Olayda kullanılan suç aleti tabanca Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları tarafından Şaban G.'nin gösterdiği yerden çıkarıldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manavgat Devlet Hastanesinde ameliyata alınan ve hayati tehlikesi bulunan Süleyman Yalçın'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.