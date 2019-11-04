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Babalara kreşte eğitim veriliyor

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Babalara kreşte eğitim veriliyor
Kepez Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevleri örnek eğitim çalışmalarına imza atıyor. Aile bağlarının güçlendirilmesi, çocukların babalarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirebilmesi için haftanın bir günü babalarda kreşe gidiyor. Babaların çocuk gelişimi üzerindeki önemini vurgulamak ve babalık rollerini güçlendirmek için seminerler düzenleniyor. Çocukların babalarıyla kaliteli ve verimli vakit geçirebilmeleri içinde sportif etkinlikler de yapılıyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) yürüttüğü Baba Destek Programı(BADEP) kapsamında, babaları, 'İlk İş Babalık' ile pedogoji eğitimi veriliyor.
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Babalara kreşte eğitim veriliyor
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