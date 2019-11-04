Beşiktaş şimdi de Cisse’yi istiyor

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Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı yönetimin,Beşiktaş, Cisse transferini gerçekleştirebilirse, 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer ettiği'dan sonra ikinci bir Alanyasporlu golcüyü kadrosuna katmış olacak. Cisse, Alanyaspor'a geçtiğimiz sezonLigde 9 maçta 9 gole ulaşan ve sadece 5. hafta deplasmandaki Gençlerbirliği maçında gol atamayan Cisse, şu anda Süper Lig'in krallık yarışında da zirvede yer alıyor.Öte yandan, Beşiktaş yönetiminin transfer konusunda Aytemiz AlanyasporW yönetimine kısa bir süre sonra teklif getireceği, Senegalli golcü Cisse'nin de transfere sıcak baktığı iddia edildi.