Beşiktaş şimdi de Cisse’yi istiyor

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Cisse'yi devre arası istediği ve kesenin ağzını açtığı öne sürüldü.
Beşiktaş, Cisse transferini gerçekleştirebilirse, 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer ettiği Vagner Love
'dan sonra ikinci bir Alanyasporlu golcüyü kadrosuna katmış olacak. Cisse, Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon Çin kulübü SD Luneng'den bedelsiz olarak transfer edilmişti.
Ligde 9 maçta 9 gole ulaşan ve sadece 5. hafta deplasmandaki Gençlerbirliği maçında gol atamayan Cisse, şu anda Süper Lig'in krallık yarışında da zirvede yer alıyor.
SENEGALLİ OLUMLU
Öte yandan, Beşiktaş yönetiminin transfer konusunda Aytemiz AlanyasporW yönetimine kısa bir süre sonra teklif getireceği, Senegalli golcü Cisse'nin de transfere sıcak baktığı iddia edildi.