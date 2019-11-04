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Bilge’nin adını yaşatacaklar

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Bilge’nin adını yaşatacaklar
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptıktan sonra 24 yaşındayken yaşamını yitiren Bilge Sönmez'in adı tiyatro sahnesine verildi. Tiyatro Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TED-YAR DER) Kültür Evi bahçesindeki açık hava sahnesi tadilatla iyileştirildi. Dernek başkanı Adem Atar'ın önerisiyle yönetim kurulu ve üyeler, sağlığında bilime, kültür-sanata ve çocukların eğitimine önem veren Bilge Sönmez'in adının sahneye verilmesine karar verdi. Yenilenen ve 'Bilge Sönmez Sahnesi' adı verilen sahnenin açılışı için özel gece düzenlendi. Gecede şiir, hikâye ve masallar okundu.
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Bilge’nin adını yaşatacaklar
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