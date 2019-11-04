Biz güçlüyüz yıkamazlar

BUGÜN NELER OLDU

IspartaBelediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu ile ortaklaşa düzenlenen 'Zafere Doğru' adlı temsil duygu dolu anlara sahne oldu. Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın'ın yaptığı temsilde, 1915 yılında Çanakkale'den başlayarak Kurtuluş Savaşıyla Milli Mücadelenin kazanılması dans müzik ve görsellerle sahneye aktarıldı.Her anı duygu yüklü temsilde, vatandaşlar programı büyük bir dikkatle izlerken, gösteri yoğun ilgi gördü. Programın sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte sahneye çıkıp, Mehmetçikler için seyirciler ve sanatçılar ile birlikte aynı anda asker selamı verdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye topraklarının öyle kolayca, şaşkın ve dağınık insanlara bırakılacak bir ülke olmadığını söyledi. Türk tarihinin tarihten gelen birçok zaferlerle dolu olduğunu belirten Başdeğirmen, "Ülkemiz stratejik konumundan, genç nüfusundan dolayı dünyaya hakim olmaya hazır bir ülkedir. Helikopterden mermi atılırken, hareket halindeki tankın önüne yatan, silaha karşı koşan bir milletin evlatlarıyız. Baktılar ki, bu ülkeyi topla, tüfekle dize getiremeyecekler, ekonomik baskılar yapmaya başladılar onda da muvaffak olamadılar. Çünkü Türkiye ne bir Mısır, ne bir Libya ne bir Suriye'dir. Türkiye birlik beraberlik içerisinde, ülkesini seven insanlarla dolu bir ülkedir. Bizi kimse yıkamaz" dedi.