Bulut: Sıkıntı var

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, mücadele anlamında çok iyi işler yaptıklarını ancak tek eksiklerinin gol olduğunu söyledi. Bulut, Başakşehir karşısında alınan 1 puanın iyi olarak gözükebileceğini ancak 2 puan kaybettiklerine inandıklarını dile getirerek,yorumunu yaptı.Bazen gol atma sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Bulut, "Gençlerbirliği ve Gaziantep FK maçlarında, diğer karşılaşmalarla kıyasladığımızda üst düzey performans göstermedik ama yine de kazanabilirdik.dedi.Haftaya karşılaşacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Bulut, "Trabzonspor bu hafta maçını kaybetmiş olabilir ama sonuçta siz Trabzonspor'a karşı oynuyorsunuz. İyi bir ekip, iyi maçları oldu. Biz her zaman sahaya zaten 1 puan alarak çıkıyoruz. Çünkü maç 0-0 başlıyor. Daha fazla alabiliyorsak, fazlasını almaya çalışıyoruz. Bizim için değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.