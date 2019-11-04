Bulut: Sıkıntı var

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, mücadele anlamında çok iyi işler yaptıklarını ancak tek eksiklerinin gol olduğunu söyledi. Bulut, Başakşehir karşısında alınan 1 puanın iyi olarak gözükebileceğini ancak 2 puan kaybettiklerine inandıklarını dile getirerek, "Takım gerçekten savunma anlamında çok iyi işler yaptı. Hücum anlamında da iyi işler yaptık ama golü bulamadık. Medipol Başakşehir'e sadece bir gol pozisyonu verdik. Etkili futbolculara sahip rakibe karşı dersimize iyi çalışmıştık"
yorumunu yaptı.
ÇALIŞARAK AŞACAĞIZ
Bazen gol atma sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Bulut, "Gençlerbirliği ve Gaziantep FK maçlarında, diğer karşılaşmalarla kıyasladığımızda üst düzey performans göstermedik ama yine de kazanabilirdik. Kaybettiğimiz Beşiktaş maçında ise üstün olan ve yeterince pozisyona giren ama golü bulamayan bir Alanyaspor vardı. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama çalışacağız"
dedi.
TRABZON İYİ TAKIM
Haftaya karşılaşacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Bulut, "Trabzonspor bu hafta maçını kaybetmiş olabilir ama sonuçta siz Trabzonspor'a karşı oynuyorsunuz. İyi bir ekip, iyi maçları oldu. Biz her zaman sahaya zaten 1 puan alarak çıkıyoruz. Çünkü maç 0-0 başlıyor. Daha fazla alabiliyorsak, fazlasını almaya çalışıyoruz. Bizim için değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.