Elma’da rekolte 700 bin tonu buldu

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en önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da yaklaşık 50 gün süren elma hasadı tamamlandı. Bahçelerden özenle toplanan elmalar, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmaların ağaçtan toplanarak kasalarla soğuk hava depolarında yerlerini aldığına dikkat çekerek, artık çiftçinin gözü kulağının fiyat belirlenmesinde olduğunu söyledi. Geçen yıl fiyatların düşük olduğundan bahseden ve tanzim satışlarda elmanın tüketiciye sunulduğunu anlatan Başkan Selçuk, "Bu yıl 700 bin ton elma ürettik. Şu an hepsi soğuk hava depolarında hazır bekliyor. Elmalarımız büyükşehirlerimiz başta olmak üzere dış ülkelere ihraç edilecek" dedi.Elma üretiminde Isparta'nın önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Mustahattin Can Selçuk, "Yaklaşık 250 bin dekarda üretim yapılıyor. Isparta ve ilçeleri elma yetiştiriciliğine oldukça elverişli. Ancak geçen yıla göre bu yıl biraz daha iyi durumdayız. İnanıyoruz ki üreticimiz emeğinin karşılığını fiyatların da açıklanmasıyla alacak" diye konuştu.