İki Alman’ın bisikletli turu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'dan 2018 yılında bisikletle dünya turuna çıkan Maren Hagel (31) ve Christian Pries (38), Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Hagel, "Gezdiğimiz ülkeler içinde insanın bu kadar cana yakın olduğu, konuksever başka bir ülke yok. Türk insanı çok müthiş. Türkiye'deki yolculuğumuzda kendimizi ülkemizde hissettik" dedi. Amanya'nın Freiburg kentinde yaşayan anaokulu öğretmeni Hagel ve arkadaşı ve Pries, bugüne kadar Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan, İtalya'ya, İspanya, Fransa, İngiltere, İrlanda ve İskoçya'yı dolaştıklarını söyledi.