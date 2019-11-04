İki ayrı Antalya!

Antalyaspor'da Beşiktaş maçındaki 2-1'lik mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken, takımda defans, orta saha ve forvet sıkıntısı kendini açıkça gösterdi.
Ligdeki 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puan alarak 14'üncü sıraya gerileyen kırmızı-beyazlıların 11 gol atıp 19 gol yemesi eksiklikleri ortaya koyan tablo oldu.
İKİ DEVREDE İKİ AYRI FUTBOL SERGİLENİYOR
Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcularının ikinci yarıdaki reaksiyonunun kendisini mutlu ettiğini ve umutlandırdığını belirtti. Üç maçtır bireysel hatalardan gol yiyerek mağlup olduklarını belirten Korkmaz, "Aslında her maçta ikinci yarıdaki oyunu oynamamız gerekir. Ama bu maçta ilk yarı ile ikinci yarı ortada bambaşka oyun vardı. İlk yarıda 30 saniyede iki gol yedik. Futbolcularımın ikinci yarıdaki reaksiyonu beni mutlu etti ve umutlandırdı. Aslında her maçta ikinci yarıdaki oyunu oynamamız gerekir"
ifadelerini kullandı. Hocanın bu açıklamaları, Akreplerin iki devrede iki farklı futbol sergilediğinin kanıtı oldu.
MUKAİRU YETENEKLİ, DAHA DA İYİ OLACAK
İdeal kadro oluşumunda yaşananlar sorunlar konusundaki soruya ise Korkmaz; "Sakalıklar, cezalılar oluyor. Bu haftada Hakan cezalı ve sakat. Futbolda bu türlü aksilikler oluyor. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bu geçiş sürecini inşallah Rize maçını kazanarak atlatacağız" dedi. Takımın genç futbolcusu Mukairu ile ilgili soruya ise Korkmaz şu yanıtı verdi: "Mukairu 19 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Gelecekte daha iyi olacak. Oyun olarak istediğimiz aldık ancak sonuç olarak alamadık. Ama sonuç da alacağız."
KORKMAZ İLE İLK KEZ
Süper Lig'in 10.haftasında Beşiktaş'a kaybeden Antalyaspor, Bülent Korkmaz döneminde de bir ilki yaşadı. 3 hafta üst üste puan alamayan kırmızı beyazlılar, Korkmaz döneminde ilk kez 3 maçta puan alamayıp en kötü dönemini yaşadı.
Antalyaspor, en son 2016-2017 sezonunda 3 maç üst üste kaybederken, o dönemde ikinci haftadan itibaren Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor ve Karabükspor'a yenilmekten kurtulamamıştı.
BİRAZ ŞANSSIZLIK VARDI
Antalyaspor'un
Beşaktaş'a tek golünü atan Mukairu, karşılaşmanın ardından, "Öncelikle ikinci yarı çok iyi bir maç çıkarttık. İlk golü ben attım, ikinci için fırsatlar yakaladık ama top kaleye girmedi. Kendimizi biraz şanssız görebiliriz. İkinci yarı hocamızın dediklerini yaptık ve tüm hafta bu maça çalıştık. İlk yarıda hocamızın istediklerini yapsak buradan en azından 1 puanla ayrılabilirdik. Altyapıdan bu duruma geldim. Rauf Hoca ve Sedat Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Buraya geldim ama işim daha zorlaştı. Takıma adapte olmak bu seviyede oynamak hiç kolay değil. Daha iyi olacağım" diye konuştu.
'YOLUMUZ ÇOK UZUN'
Antalyaspor'un
kaptanı ve savunma
oyuncusu Diego karşılaşmanın
ardından konuştu.
İlk devre çok kötü oynadıklarını
söyleyen Diego,
"2 golden sonra panik hissettik.
İkinci devre başka
bir Antalyaspor gösterdik.
Antalyaspor'un 2. yarıdaki
gibi olması lazım. Yol
uzun. Hep beraber olmamız
lazım. Daha
çok çalışacağız.
Konsantre olacağız.
Bu kötü
zamandan inşallah
çıkacağız.
Sadece 45 dakika
değil, 90, 95 dakika
böyle olmamız
lazım. Rakiplere
böyle şans verirsek
zor duruma
düşeriz. Buradan
sonra daha iyi bir
performans göstereceğiz"
yorumunu
yaptı.