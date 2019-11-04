İki ayrı Antalya!

ntalyaspor'un

ntalyaspor'un

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da Beşiktaş maçındaki 2-1'lik mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken,Ligdeki 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 11 puan alarak 14'üncü sıraya gerileyen kırmızı-beyazlıların 11 gol atıp 19 gol yemesi eksiklikleri ortaya koyan tablo oldu.Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcularının ikinci yarıdaki reaksiyonunun kendisini mutlu ettiğini ve umutlandırdığını belirtti. Üç maçtır bireysel hatalardan gol yiyerek mağlup olduklarını belirten Korkmaz,ifadelerini kullandı. Hocanın bu açıklamaları, Akreplerin iki devrede iki farklı futbol sergilediğinin kanıtı oldu.İdeal kadro oluşumunda yaşananlar sorunlar konusundaki soruya ise Korkmaz; "Sakalıklar, cezalılar oluyor. Bu haftada Hakan cezalı ve sakat. Futbolda bu türlü aksilikler oluyor. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bu geçiş sürecini inşallah Rize maçını kazanarak atlatacağız" dedi. Takımın genç futbolcusu Mukairu ile ilgili soruya ise Korkmaz şu yanıtı verdi:Süper Lig'in 10.haftasında Beşiktaş'a kaybeden Antalyaspor, Bülent Korkmaz döneminde de bir ilki yaşadı.Antalyaspor, en son 2016-2017 sezonunda 3 maç üst üste kaybederken, o dönemde ikinci haftadan itibaren Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor ve Karabükspor'a yenilmekten kurtulamamıştı.Beşaktaş'a tek golünü atan Mukairu, karşılaşmanın ardından, "Öncelikle ikinci yarı çok iyi bir maç çıkarttık. İlk golü ben attım, ikinci için fırsatlar yakaladık ama top kaleye girmedi. Kendimizi biraz şanssız görebiliriz. İkinci yarı hocamızın dediklerini yaptık ve tüm hafta bu maça çalıştık. İlk yarıda hocamızın istediklerini yapsak buradan en azından 1 puanla ayrılabilirdik. Altyapıdan bu duruma geldim. Rauf Hoca ve Sedat Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Buraya geldim ama işim daha zorlaştı. Takıma adapte olmak bu seviyede oynamak hiç kolay değil. Daha iyi olacağım" diye konuştu.kaptanı ve savunmaoyuncusu Diego karşılaşmanınardından konuştu.İlk devre çok kötü oynadıklarınısöyleyen Diego,"2 golden sonra panik hissettik.İkinci devre başkabir Antalyaspor gösterdik.Antalyaspor'un 2. yarıdakigibi olması lazım. Yoluzun. Hep beraber olmamızlazım. Dahaçok çalışacağız.Konsantre olacağız.Bu kötüzamandan inşallahçıkacağız.Sadece 45 dakikadeğil, 90, 95 dakikaböyle olmamızlazım. Rakiplereböyle şans verirsekzor durumadüşeriz. Buradansonra daha iyi birperformans göstereceğiz"yorumunuyaptı.