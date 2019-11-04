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Ironman 70.3 Türkiye yarışı Facchinetti’nin

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Ironman 70.3 Türkiye yarışı Facchinetti’nin
Antalya'da düzenlenen ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti, kadınlarda ise Rusya'dan Inna Tutukina birinci oldu. 113 kilometrelik parkurda erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti 3 saat 51 dakika 4 saniyelik derecesiyle, kadınlarda da geçen yılın da şampiyonu olan Rus sporcu Inna Tutukina 4 saat 27 dakika 29 saniyede parkuru tamamlayarak birinci olmayı başardılar.

SERA SAYAR 2. OLDU
Türk sporcu Sera Sayar 4 saat 30 dakika 3 saniye ile ikinci, Ukrayna'dan Olena Zhushman da 4 saat 38 dakika 44 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Sporcuların ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan verdi. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele etti.
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Ironman 70.3 Türkiye yarışı Facchinetti’nin
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