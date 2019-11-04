Ironman 70.3 Türkiye yarışı Facchinetti’nin

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da düzenlenen ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti, kadınlarda ise Rusya'dan Inna Tutukina birinci oldu. 113 kilometrelik parkurda erkeklerde İtalyan sporcu Luca Facchinetti 3 saat 51 dakika 4 saniyelik derecesiyle, kadınlarda da geçen yılın da şampiyonu olan Rus sporcu Inna Tutukina 4 saat 27 dakika 29 saniyede parkuru tamamlayarak birinci olmayı başardılar.Sporcularınödüllerini Türkiye TriatlonFederasyonu BaşkanıBayram Yalçınkaya ile TheLand of Legends Genel MüdürüÇetin Pehlivan verdi.