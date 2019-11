İşsizliğe çözüm oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Çamlıbel Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan aşçı yardımcılığı kursu istihdama katlı sağlıyor. İş garantili kursa her yaştan talep yaşanırken kurs sonunda sertifika sahibi olan kursiyerlerin yüzde 50'si iş sahibi oluyor.İŞ-KUR, Çamlıbel Halk Merkezi ve Titanic Otel işbirliği ile açılan kursa katılan kursiyerler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da seçin yemekleri yapmayı öğreniyor. 57 gün süren kursta İŞ-KUR tarafından kursiyerlere günlük 30 lira harçlık verilirken, sağlık sigortaları yapılıyor ve yemek malzemeleri desteği karşılanıyor. Mülakat sistemiyle seçilen 20 kursiyer haftada 5 gün eğitim görüyor.Aşçı yardımcılığı kursuna katkılanlara yüzde 25 iş garantisi veriliyor. Kursiyerler her ders sonunda yaptıkları yemeklere göre not alırken, kurs bitiminde sertifika alan kursiyerlerin yüzde 50'sinden fazlasının iş sahibi olduğu belirtildi. Erkek kursiyerlerin genellikle otellerde çalıştığı kadınların ise okullarda ve kreşlerin mutfağında işe başladığı vurgulandı. Son kursa katılanlardan 4 kursiyerin kurs bitiminde 5 yıldızlı bir otelde işe başlayacağı açıklandı.Her gün yeni bir yemeğin öğrenildiği kursta, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, soslar ve tatlılar da öğretiliyor. Dünya mutfağını öğrenen kursiyerler özellikle Fransa, İtalya, Rusya ve Çin mutfağından yemekleri yapmayı başarıyor. Mutfak Öğretmeni Ahmet Yıldırım, kursiyerlerin bazılarının kurstan önce hiç yemek yapmayı bilmediği kurstan sonra ise dünya mutfağından yemekleri rahatlıkla yapabildiklerini söyledi. Sertifika alan kursiyerlerin iş bulma konusunda kolaylık yaşadığını ifade eden Yıldırım, yılda 3 kez bu kursu açtıklarını ifade etti.