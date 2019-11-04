Kışın vazgeçilmezi

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Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor.Nisan-Haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları tüccar tarafından alınarak, taş değirmenlerde öğütlüyor. Toz haline getirilen salep, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp içime hazır hale getiriliyor. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan, damaklarda tarifsiz bir lezzet bırakan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.Bucak'ta baba mesleğini sürdüren Aziz Gündüz, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bucak'ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması çok farklı. Bu nedenle çok tercih ediliyor" dedi.Bucak salebinin yapışkan özelliğinin yoğun olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram salep tozunun yeterli lezzet ve kıvamı verdiğini aktaran gündüz, eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği, son yıllarda bazı çikolata markalarında da kullanıldığını kaydetti. Gündüz, hakiki doğal Bucak salebinin kilosunun 700 lira olduğunu kaydetti.